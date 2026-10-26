Россия обсуждает с Турцией безопасность зерновых поставок в Черном море РФ рассматривает предложения по защите гражданского судоходства в Черном море

Москва26 окт Вести.Россия рассматривает предложения об обеспечении безопасности поставок зерна через Черное море и ведет консультации с Турцией и другими странами по вопросам безопасности в регионе, заявил Интерфаксу замглавы МИД РФ Александр Алимов.

Предложения, которые поступают от стран, рассматриваются. Со всеми странами мы находимся, я имею в виду и Турцию, в диалоге. И не только с Турцией, мы эту тему обсуждаем с разными странами сказал Алимов

Также исполнительный директор Зерновой ассоциации России (ЗАР) Ксения Боломатова заявила, что в связи с логистическими трудностями российские экспортеры вынуждены искать альтернативные маршруты поставок, в том числе через порты Балтийского и Арктического бассейнов, а также с использованием транзита через Китай.

Ранее сообщалось, что Турция поддерживает контакты с Россией по ситуации в Черном море