В Турции сообщили о тесной координации с РФ по ситуации в Черном море

Турция поддерживает контакты с Россией по ситуации в Черном море В Турции сообщили о тесной координации с РФ по ситуации в Черном море

Москва19 окт Вести.На фоне угроз гражданскому морскому сообщению и рисков для региональной торговли в кабмине Турции заявили о продолжении тесной координации с Россией по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.

В последнее время участились атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда​​​.

Мы поддерживаем тесные контакты с российской стороной по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Для Турции принципиально важно, чтобы гражданские суда могли безопасно осуществлять перевозки, а ситуация в регионе не приводила к дальнейшему росту угроз для экипажей и торгового сообщения сказал источник в турецком кабмине

Он отметил, что последствия эскалации касаются не только прибрежных государств, но и международной торговли, включая поставки продовольствия.

Поэтому мы считаем необходимым продолжать координацию с заинтересованными сторонами и искать практические решения, которые позволят обеспечить безопасность морских перевозок отметил собеседник агентства

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что Россия сумела добиться того, чтобы украинское судоходство в Черном море было парализовано.