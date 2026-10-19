Москва19 октВести.На фоне угроз гражданскому морскому сообщению и рисков для региональной торговли в кабмине Турции заявили о продолжении тесной координации с Россией по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
В последнее время участились атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда.
Мы поддерживаем тесные контакты с российской стороной по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Для Турции принципиально важно, чтобы гражданские суда могли безопасно осуществлять перевозки, а ситуация в регионе не приводила к дальнейшему росту угроз для экипажей и торгового сообщениясказал источник в турецком кабмине
Он отметил, что последствия эскалации касаются не только прибрежных государств, но и международной торговли, включая поставки продовольствия.
Поэтому мы считаем необходимым продолжать координацию с заинтересованными сторонами и искать практические решения, которые позволят обеспечить безопасность морских перевозокотметил собеседник агентства
Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что Россия сумела добиться того, чтобы украинское судоходство в Черном море было парализовано.