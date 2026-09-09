Россия и Турция обсудили деструктивные действия Киева в Черном море МИД: Москва и Анкара обсудили безопасность судоходства в Черном море

Москва9 сен Вести.Россия и Турция на консультациях между министерствами иностранных дел в Москве обсудили деструктивные действия Киева в акватории Черного моря, которые ставят под угрозу безопасность судоходства, сообщили в МИД РФ.

До партнеров по-отдельности были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства

До этого 31 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара подготовила собственные предложения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и обсуждает их с Москвой и Киевом. По его словам, сложившаяся ситуация наносит серьезный урон глобальной продовольственной безопасности.

В июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин заявлял, что атаки на гражданские суда, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие инциденты вопиющими и посягательством на суверенитет Турции.

Ранее сообщалось, что силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.