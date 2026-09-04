Москва4 сенВести.Силы и средства Черноморского флота РФ за неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Это следует из сводки Министерства обороны России о ходе проведения спецоперации.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украиныговорится в сообщении Минобороны РФ
Кроме того, за неделю российские силы уничтожили шесть тысяч украинских дронов, 49 управляемых авиабомб, восемь ракет "Фламинго" и 19 снарядов HIMARS американского производства.