Черноморский флот за неделю уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Черноморский флот за неделю уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ Черноморский флот за неделю уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Москва4 сен Вести.Силы и средства Черноморского флота РФ за неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Это следует из сводки Министерства обороны России о ходе проведения спецоперации.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины говорится в сообщении Минобороны РФ

Кроме того, за неделю российские силы уничтожили шесть тысяч украинских дронов, 49 управляемых авиабомб, восемь ракет "Фламинго" и 19 снарядов HIMARS американского производства.