Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности в Черном море

Турция представила РФ и Украине предложения по безопасности в Черном море Анкара представила Москве и Киеву предложения по безопасности в Черном море

Москва28 сен Вести.Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. При этом в Анкаре заявили, что пока не планируют предавать их содержание публичной огласке на данном этапе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком кабмине.

Предложения Турции по безопасности судоходства в Черном море представлены сторонам напрямую. На данном этапе мы не планируем обнародовать их содержание, поскольку считаем, что дипломатические инициативы должны прежде всего обсуждаться непосредственно с заинтересованными сторонами заявил собеседник агентства

Он также подчеркнул, что Анкара продолжит контакты с Россией и Украиной, поскольку хочет сформировать условия для обеспечения безопасности торгового судоходства и предотвращения дальнейшей эскалации в Черном море.

Подчеркивается, что турецкая сторона считает необходимым продолжать дипломатическую работу по снижению рисков для гражданского и коммерческого судоходства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турецкая сторона уже выступала с предложениями по обеспечению безопасности в Черном море, однако стороны пока не пришли к конкретному диалогу.