Москва28 сенВести.Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. При этом в Анкаре заявили, что пока не планируют предавать их содержание публичной огласке на данном этапе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком кабмине.
Предложения Турции по безопасности судоходства в Черном море представлены сторонам напрямую. На данном этапе мы не планируем обнародовать их содержание, поскольку считаем, что дипломатические инициативы должны прежде всего обсуждаться непосредственно с заинтересованными сторонамизаявил собеседник агентства
Он также подчеркнул, что Анкара продолжит контакты с Россией и Украиной, поскольку хочет сформировать условия для обеспечения безопасности торгового судоходства и предотвращения дальнейшей эскалации в Черном море.
Подчеркивается, что турецкая сторона считает необходимым продолжать дипломатическую работу по снижению рисков для гражданского и коммерческого судоходства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турецкая сторона уже выступала с предложениями по обеспечению безопасности в Черном море, однако стороны пока не пришли к конкретному диалогу.