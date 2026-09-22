Эрдоган заявил о работе над нерасширением украинского конфликта Эрдоган: Турция работает над нерасширением украинского конфликта

Москва22 сен Вести.Турция поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине, чтобы не допустить расширения боевых действий. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам Эрдогана, Анкара стремится восстановить безопасность судоходства в Черном море, в том числе обеспечить продовольственную безопасность.

Мы продолжаем поддерживать контакты со сторонами в целях восстановления безопасности судоходства на Черном море, в том числе продовольственной безопасности, и избежания распространения военных действий на более широкий регион сказал турецкий лидер

Эрдоган также заявил, что недавние атаки на коммерческие суда в Черном море являются неприемлемыми независимо от того, кто за ними стоит.

Ранее Эрдоган заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке выразил готовность содействовать мирному урегулированию конфликта. Анкара рассчитывает на скорейшее начало мирного процесса между Россией и Украиной, отметил турецкий президент.