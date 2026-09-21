Турция ждет шагов от инициатив США по урегулированию украинского кризиса РИА Новости: Турция ждет шагов от инициатив США по Украине

Москва21 сен Вести.Турция ждет развития дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на конкретные результаты инициатив, предпринимаемых Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком кабмине.

Собеседник агентства также отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с западными политиками, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине.

Турецкая сторона рассчитывает, что инициативы американской администрации приведут к конкретным результатам заявил собеседник

Уточняется, что для президента Турции восстановление переговорного процесса является приоритетным вопросом.

Накануне член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна допустила, что представители администрации американского лидера Дональда Трампа в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН могут встретиться с представителями РФ и киевского режима, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса на Украине.