AFP: Турция передала России и Украине план по Черному морю AFP: Турция отправила России и Украине план по Черному морю

Москва17 сен Вести.Турция направила России и Украине проект меморандума, который призван положить конец атакам на суда в Черном море. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах.

Мы поделились с Россией и Украиной текстом меморандума, проектом текста, чтобы найти решение проблемы этих ударов, происходящих в Черном море приводятся в материале слова собеседника агентства

Детали документа пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что Турция направила в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге обращение по инциденту с атакой БПЛА на грузовое судно Reyhan Sarı в Черном море. В результате этого удара, произошедшего 22 июля, погиб турецкий моряк. Адвокат истцов Нури Корай Курун сообщил о наличии свидетельств того, что атака велась с украинской стороны.