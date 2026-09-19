Глава МИД Турции Фидан: Москве и Киеву сделано новое предложение по вывозу зерна

Анкара направила России и Украине новое предложение по вывозу зерна Глава МИД Турции Фидан: Москве и Киеву сделано новое предложение по вывозу зерна

Москва19 сен Вести.Анкара ждет ответа от Москвы и Киева по новому предложению о вывозе зерна из портов Черного моря, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Турецкий чиновник обратил внимание, что и Россия, и Украина продают зерно.

Мы направили обоим сторонам предложение и ждем ответа​​​. Первый приоритет — вывоз зерна из Черного моря сказал Фидан телеканалу NTV

Он отметил, что пока на долгосрочное соглашение рассчитывать трудно, но стороны должны "осознать разрушительность конфликта " и решить, продолжать ли боевые действия или прекратить их.

В конце августа газета Ekonomim со ссылкой на источники в турецком МИД и Минтрансе информировала, что Анкара намерена возобновить переговоры с Россией и Украиной о повторном открытии зернового коридора в Черном море.