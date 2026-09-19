Москва19 сенВести.Анкара ждет ответа от Москвы и Киева по новому предложению о вывозе зерна из портов Черного моря, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Турецкий чиновник обратил внимание, что и Россия, и Украина продают зерно.
Мы направили обоим сторонам предложение и ждем ответа. Первый приоритет — вывоз зерна из Черного морясказал Фидан телеканалу NTV
Он отметил, что пока на долгосрочное соглашение рассчитывать трудно, но стороны должны "осознать разрушительность конфликта " и решить, продолжать ли боевые действия или прекратить их.
В конце августа газета Ekonomim со ссылкой на источники в турецком МИД и Минтрансе информировала, что Анкара намерена возобновить переговоры с Россией и Украиной о повторном открытии зернового коридора в Черном море.