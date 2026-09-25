Песков: Россия призывает к комплексному решению по безопасности в Черном море

Песков заявил об отсутствии предметного диалога по безопасности в Черном море Песков: Россия призывает к комплексному решению по безопасности в Черном море

Москва25 сен Вести.Предметные переговоры по обеспечению безопасности в Черном море в настоящее время не ведутся. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, турецкая сторона выступала с предложениями по этому вопросу, однако к конкретному диалогу они пока не привели.

Если говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение. Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас просматриваются трудно сказал Песков

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что безопасность в Черном море должна иметь постоянные гарантии. По его словам, необходим новый механизм защиты судоходства в акватории.

Кроме того, Анкара обратилась к киевскому режиму с требованием прекратить нападения на торговые суда.