Эрдоган: есть потребность в новом механизме защиты судоходства в Черном море Эрдоган призвал создать новый механизм безопасности судоходства в Черном море

Москва25 сен Вести.Безопасность коммерческого судоходства в акватории Черного моря должна быть гарантирована на постоянной основе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Свою позицию лидер республики озвучил в интервью американскому журналу Newsweek.

Я считаю, что необходим механизм, который гарантирует постоянную безопасность коммерческих морских перевозок в Черном море пояснил президент

Ранее Эрдоган указал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на торговые суда в Черном море. Соответствующее заявление распространила администрация президента республики.