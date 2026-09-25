Москва25 сенВести.Безопасность коммерческого судоходства в акватории Черного моря должна быть гарантирована на постоянной основе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Свою позицию лидер республики озвучил в интервью американскому журналу Newsweek.
Я считаю, что необходим механизм, который гарантирует постоянную безопасность коммерческих морских перевозок в Черном морепояснил президент
Ранее Эрдоган указал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на торговые суда в Черном море. Соответствующее заявление распространила администрация президента республики.