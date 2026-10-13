Москва13 окт Вести.Россия сумела добиться того, чтобы украинское судоходство в Черном море было парализовано. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Серьезные удары по военной логистике, конечно, влияют в первую очередь на военную экономику. Парализовано украинское черноморское судоходство. Это, на самом деле, важнейшее достижение, которого удалось добиться нашей военной промышленности и Министерству обороны. Понятно, что сделано это при помощи беспилотных технологий отметил Поддубный

По его словам, добиться такого результата было непросто.

На самом деле это не самая простая задача при учете серьезных проблем с каналами связи. Даже страны Запада, обладая низкоорбитальной спутниковой группировкой, что позволяет обеспечить связью, например, в открытом море любую консервную банку с помощью спутников Starlink, испытывают серьезные трудности с БЭКами (безэкипажные катера – прим.ред.). А в этом смысле российская промышленность совершила очень серьезный прорыв сказал военкор

Накануне в Минобороны РФ сообщили о поражении двух судов, перевозивших грузы для Вооруженных сил Украины.