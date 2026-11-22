Москва22 ноя Вести.Российские военные продолжат наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, что приведет к дальнейшему сокращению логистических, энергетических и военных возможностей Киева. Такое мнение высказал военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

Мы начали поражать не только суда, причем суда, которые достоверно доставляют военную помощь киевскому режиму, но и портовую инфраструктуру. Причем портовую инфраструктуру не в одной точке, например, в Одессе, а во всем регионе. И речные порты, и морские порты. Украина лишилась фактически возможности экспортировать свое зерно. Украина лишилась бесперебойной доставки морской по морю в Одессу. Но более того, мы нарушили и логистику, которая была построена таким образом, когда суда шли в Румынию, в другие страны Черноморского бассейна, а потом по земле эти грузы военного назначения доставлялись в, собственно говоря, украинские города и в украинские логистические центры заявил Поддубный

Военкор считает, что российская сторона намерена и дальше усиливать давление на украинскую инфраструктуру, чтобы ограничить возможности Киева.

Это произошло, потому что, по сути, мы устроили Черноморскую блокаду противнику... Россия, как мне кажется, это в логике решений нашего Генерального штаба, руководства страны, будет и далее усиливать меры, которые приведут к тому, что киевский режим потеряет очень серьезные возможности и логистические, и энергетические, и, что для нас самое важное, – военные, конечно, в первую очередь сказал Поддубный

Ранее Поддубный заявил, что логистика Украины в Черном море фактически остановлена российскими военными.