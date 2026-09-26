Москва26 сен Вести.Киев нервничает на фоне ударов со стороны России по ключевым объектам цифровой инфраструктуры Украины. Об этом заявил в своем канале в мессенджере МАХ военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Киевский режим заметно нервничает на фоне продолжающихся ударов ВС РФ по ключевым объектам цифровой инфраструктуры Украины. Накануне [Владимир] Зеленский экстренно созвал заседание Ставки — обсуждали меры по защите дата‑центров и поддержанию их стабильной работы в условиях уже регулярных российских ударов написал Поддубный

Он добавил, что до полного уничтожения таких объектов далеко, но важно сохранять заданный темп. Поддубный напомнил, что прошедшей ночью российская армия поразила центр обработки данных "Космонова", который отвечал за обеспечение ВСУ мобильным интернетом и спутниковой связью Starlink.

До полной ликвидации информационно‑коммуникационной системы Украины пока далеко, но интенсивность ударов по дата-центрам, которые обрабатывают и передают разведданные и обслуживают нужды силовых и военных структур противника, растет. И заданный темп важно сохранить сказал военкор

Ранее Поддубный говорил, что удары ВС РФ по дата-центрам на Украине ограничивают возможности ВСУ.