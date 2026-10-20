Поддубный раскрыл, как удары ВС РФ по ЛЭП осложняют положение противника Поддубный: ответные удары ВС РФ по украинским ЛЭП осложняют положение ВСУ

Москва20 окт Вести.Ответные удары ВС РФ по магистральным линиям электропередачи (ЛЭП) на Украине осложняют ситуацию для противника. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что энергосистема Украины остается под сильным давлением. Темпы восстановления не поспевают за масштабом повреждений, а зона отключений продолжает расти.

Ситуация для противника осложняется и изменением тактики ответных ударов ВС РФ: они затрагивают теперь не только отдельные объекты, но и магистральные линии электропередачи. При этом протяженность одной лишь магистральной сети НЭК "Укрэнерго" исчисляется тысячами километров, а атаки распространяются еще и на сети операторов распределения отметил Поддубный

Со ссылкой на данные "Укрэнерго" военкор уточнил, что сегодня были зафиксированы новые обесточивания сразу в ряде областей Украины - среди них Кировоградская, Житомирская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Запорожская, Харьковская, Сумская и Черниговская.

Если год назад, когда [глава киевского режима Владимир] Зеленский развязал "энергетическую войну", противника еще как-то щадили, то сейчас уже нет, время вышло подчеркнул Евгений Поддубный

Ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что армия России никогда не наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины, если они не использовались ВСУ для осуществления терактов против россиян.