Поддубный считает, что Украина не сможет быстро стабилизировать энергоснабжение Поддубный: Украина не сможет быстро стабилизировать энергоснабжение

Москва8 ноя Вести.Украина не сможет стабилизировать энергоснабжение и восстановить промышленный ритм в ряде регионов за короткое время при сохранении интенсивности ударов ВС РФ. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что в Киеве блэкауты длятся уже несколько дней, серьезные проблемы с электроснабжением сохраняются и в Днепропетровске. По словам Поддубного, в Житомирской области также наблюдаются масштабные отключения.

Как уже не раз отмечалось – помимо дестабилизации базовых коммунальных систем, масштабные перебои с электроснабжением напрямую влияют на промышленный сектор Украины. В условиях отсутствия питания останавливается работа предприятий, в том числе объектов военно‑промышленного комплекса. При сохранении системности российских ударов в краткосрочной перспективе стабилизировать энергоснабжение и восстановить промышленный ритм в затронутых украинских регионах вряд ли удастся заявил военный корреспондент

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли поражение электроподстанции в Житомирской области, которая обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.