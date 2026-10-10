Эксперт рассказал, как РФ может повлиять на работу атомных станций на Украине Эксперт Юшков: выбивание подстанций на Украине приведет к полной остановке АЭС

Москва10 окт Вести.Выведение из строя крупных энергетических подстанций на территории Украины, а также линий электропередач заставит киевский режим остановить работу атомных электростанций, что приведет к полному блэкауту и невозможности обеспечивать предприятия военно-промышленного комплекса. Подробнее рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью ИС "Вести".

По его словам, от системного разрушения энергетической инфраструктуры напрямую зависит военно-промышленный потенциал Украины, поэтому российские войска наносят удары по подстанциям и ЛЭП. Когда один узел выходит из строя, нагрузка перераспределяется на соседние линии. Если их пропускная способность недостаточна, то они тоже отключаются, объяснил специалист.

Если Россия будет их уничтожать, то таким образом можно будет выбить украинские атомные станции, а они являются основой энергобаланса. То есть основную электроэнергию Украина вырабатывает на трех оставшихся АЭС. И если они не смогут выдавать в общую сеть электричество, соответственно, Украине может быть полный блэкаут подчеркнул Юшков

На сегодняшний день электроэнергия физически присутствует в единой энергосистеме Украины, так как ее генерация не уничтожена полностью, отметил эксперт. Однако количество исправных маршрутов ее доставки в Киев и область сократилось.

Если во время работы атомной станции будет повреждена вот такая подстанция на 750 кВ, то это приведет к тому, что резко упадет нагрузка, то есть станции некуда будет деть электроэнергию… Оператор станции должен ее остановить, отключить от общей энергосистемы, чтобы она не генерировала электроэнергию, потому что ее опять же некуда деть объяснил эксперт

При этом Юшков подчеркнул, что Россия принципиально не наносит удары по самим АЭС, чтобы не создавать риски ядерной катастрофы.

Россия принципиально не бьет по самим атомным электростанциям… Мы принципиально не допускаем даже какого-то малейшего риска ядерной катастрофы, поэтому по атомным станциям никто не бьет. А если вы лишите [Украину] рынка сбыта, то есть эту электроэнергию некуда будет девать, и тогда придется остановить атомные станции. Причем, кстати, Украина показала, что она может это сделать безопасно подытожил он

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры ударов по подстанциям и логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город переходит в режим выживания на фоне отключений электричества и сложностей с водоснабжением. В украинской столице после серии ударов произошло полное отключение электроэнергии. Из‑за отсутствия электричества остановлено движение метрополитена и наземного электротранспорта, что спровоцировало масштабный транспортный коллапс. Кроме того, зафиксированы нарушения в работе систем водоснабжения и канализации.