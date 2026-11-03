Эксперт Корольчук: восстановить энергосистему Украины до прежнего уровня нельзя

Эксперт заявил о невозможности восстановления энергосистемы Украины Эксперт Корольчук: восстановить энергосистему Украины до прежнего уровня нельзя

Москва3 ноя Вести.Украинской энергосистеме в обозримом будущем не удастся вернуть прежние мощности. Таким мнением поделился украинский эксперт Юрий Корольчук, его слова приводят местные СМИ.

Схема распределения электроэнергии уже уничтожена. И восстановить ее до прежних мощностей уже не получится. сказал эксперт

Он также отметил, что удары, наносимые по Харьковской области или столичному региону, отражаются на энергоснабжении западной части Украины, поскольку "это единственная энергосистема".

Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что объемы генерации электроэнергии атомными электростанциями на Украине искусственно ограничивают из-за повреждения подстанций. По его словам, ослабленная энергосеть страны не справится с нагрузкой.