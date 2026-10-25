Москва25 октВести.Запас прочности энергосистемы Украины не вечен, поэтому есть риск наступления полного блэкаута в стране, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак в интервью ТАСС.
Полный блэкаут возможенприводит ТАСС слова Дудчака
Энергосистему Украины создавали еще при Советском Союзе с многократным запасом прочности и дублирующими системами.
Но ничто не вечно. И так Украине хватило на долгое время просто транжирить наследие великих предковподчеркнул эксперт
В октябре 2026 года из-за взрывов и повреждения энергообъектов в Киеве и Киевской области началась череда аварийных отключений электроэнергии.
На фоне блэкаутов мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду, от него потребовали отчет о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону.