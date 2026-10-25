Эксперт Дудчак: на Украине может произойти полный блэкаут

Эксперт Дудчак допустил возможность полного блэкаута на Украине Эксперт Дудчак: на Украине может произойти полный блэкаут

Москва25 окт Вести.Запас прочности энергосистемы Украины не вечен, поэтому есть риск наступления полного блэкаута в стране, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак в интервью ТАСС.

Полный блэкаут возможен приводит ТАСС слова Дудчака

Энергосистему Украины создавали еще при Советском Союзе с многократным запасом прочности и дублирующими системами.

Но ничто не вечно. И так Украине хватило на долгое время просто транжирить наследие великих предков подчеркнул эксперт

В октябре 2026 года из-за взрывов и повреждения энергообъектов в Киеве и Киевской области началась череда аварийных отключений электроэнергии.

На фоне блэкаутов мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду, от него потребовали отчет о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону.