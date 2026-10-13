Москва13 октВести.Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду из-за недавних отключений электричества в украинской столице. Об этом сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.
По ее словам, от него потребовали отчет о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону.
Вызываем Кличко в Верховную раду на завтранаписала Безуглая в своем Telegram-канале
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил, что предстоящая зима в стране может стать сложнее прошлой. Поэтому правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными нуждами.