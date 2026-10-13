Кличко вызвали в Раду из-за отключения электричества в Киеве

Кличко вызвали в Раду из-за недавних блэкаутов в Киеве Кличко вызвали в Раду из-за отключения электричества в Киеве

Москва13 окт Вести.Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду из-за недавних отключений электричества в украинской столице. Об этом сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.

По ее словам, от него потребовали отчет о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону.

Вызываем Кличко в Верховную раду на завтра написала Безуглая в своем Telegram-канале

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил, что предстоящая зима в стране может стать сложнее прошлой. Поэтому правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными нуждами.