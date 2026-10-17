У мэрии Киева проходит акция с требованием отставки мэра Кличко Акция с требованием отставки Виталия Кличко проходит у мэрии Киева

Москва17 окт Вести.Акция с требованием отставки мэра Киева Виталия Кличко началась у здания городской администрации, сообщило агентство УНИАН.

Участники митинга считают, что городские власти недостаточно подготовили столицу Украины к осенне-зимнему сезону. На Крещатике протестующие скандируют "Отставка!" говорится в сообщении

К акции присоединилась и группа сторонников Кличко. Полиция попросила их отойти на безопасное расстояние, чтобы избежать возможных провокаций, однако они отказались. При этом участники протеста заявили, что не возражают против присутствия своих оппонентов.

Недовольство работой мэра усилилось на фоне споров о подготовке Киева к зиме и проблем в энергетической инфраструктуре. 14 октября Кличко вызвали в Верховную раду, чтобы он отчитался о подготовке города к холодам после нескольких отключений электроэнергии.

Во время выступления в парламенте мэр обвинил центральные власти в распространении недостоверной информации, блокировании средств на нужды города и отсутствии взаимодействия. Он также потребовал объяснить проблемы с работой противовоздушной обороны Киева и расходование средств, выделенных на ее укрепление.

По словам Кличко, заморозка правительством финансирования препятствует подготовке городов к зиме, а действия центральных властей подрывают местное самоуправление.

В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о "почти полном невыполнении городскими властями необходимых шагов" для подготовки Киева к возможным проблемам в энергетике.

Ранее сообщалось, что в части Киева, а также в Киевской области введены аварийные графики отключения света.