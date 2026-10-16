Москва16 окт Вести.Мэр Киева Виталий Кличко формирует штаб для управления уличными демонстрациями, чтобы украинцы вышли против Владимира Зеленского. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По моей информации, у Кличко потихоньку формируется штаб для управления уличными демонстрациями. А Кличко имеет определенный опыт, он же участвовал в Майдане. Там у него есть те, кто готов создать такой штаб и водить хороводы в направлении парламента, в направлении Зеленского и правительства сказал Владимир Олейник

На днях Кличко был вызван в парламент для отчета о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону после нескольких блэкаутов, произошедших в городе.

Там он намекнул, что администрация Зеленского разворовала миллиарды, выделенные на противовоздушную оборону украинской столицы. Также он отверг обвинения Зеленского в том, что проблемы с отоплением в городе возникли из-за киевских властей, и обвинил "политиканов" в попытке уничтожить Киев.