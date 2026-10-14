Кличко сделал выпад в адрес Зеленского в связи с нехваткой ПВО для защиты Киева

Кличко выступил в Раде с жестким заявлением в адрес Зеленского Кличко сделал выпад в адрес Зеленского в связи с нехваткой ПВО для защиты Киева

Москва14 окт Вести.Мэр Киева Виталий Кличко заочно поинтересовался у Владимира Зеленского о противовоздушной обороне для защиты столицы Украины и ее энергетических объектов. Вопросы были озвучены во время выступления главы города в Верховной рады, куда его вызвали в связи с обвинениями в недостаточной подготовке к зиме.

Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды? приводит его слова издание "Страна.ua"

Кличко также охарактеризовал как "шоу" обвинения в его адрес в провальной подготовке к отопительному сезону. Градоначальник отметил, что выполнить все запланированные программы не удалось, поскольку правительство заблокировало средства.

Ранее Зеленский возложил на власти Киева ответственность за провал подготовки столицы к зиме.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные ночью поразили объекты энегосферы и связи в Киеве, а также в Киевской и Харьковской областях, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство обороны РФ.