Кличко ответил на претензии Зеленского обвинением в уничтожении столицы Украины

Кличко обвинил Зеленского в уничтожении Киева Кличко ответил на претензии Зеленского обвинением в уничтожении столицы Украины

Москва7 ноя Вести.Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о неготовности города к ударам российских войск обвинением в уничтожении украинской столицы.

Мантра центральной власти о том, что Киев — худший, постоянные манипуляции и ложь — плохая история. Потому что, пытаясь избавиться от Кличко любыми способами, постоянно создавая препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киев написал градоначальник в Telegram-канале

По его словам, власти Украины действуют "мерзко по отношению к жителям столицы".

Ранее Зеленский заявил, что Киев столкнулся с самыми серьезными проблемами энергоснабжения на Украине. Он добавил, что по вине городской администрации жители украинской столицы и местные предприятия вынуждены терпеть продолжительные перебои в подаче электроэнергии и воды.

Кличко, в свою очередь, упрекнул руководство страны в длительном затягивании утверждения плана устойчивости столицы.