Москва7 нояВести.Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о неготовности города к ударам российских войск обвинением в уничтожении украинской столицы.
Мантра центральной власти о том, что Киев — худший, постоянные манипуляции и ложь — плохая история. Потому что, пытаясь избавиться от Кличко любыми способами, постоянно создавая препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киевнаписал градоначальник в Telegram-канале
По его словам, власти Украины действуют "мерзко по отношению к жителям столицы".
Ранее Зеленский заявил, что Киев столкнулся с самыми серьезными проблемами энергоснабжения на Украине. Он добавил, что по вине городской администрации жители украинской столицы и местные предприятия вынуждены терпеть продолжительные перебои в подаче электроэнергии и воды.
Кличко, в свою очередь, упрекнул руководство страны в длительном затягивании утверждения плана устойчивости столицы.