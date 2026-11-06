Кличко заявил, что Зеленский пытается избавиться от него ложью о положении Киева

Кличко обвинил Зеленского во лжи на фоне отключений света в Киеве Кличко заявил, что Зеленский пытается избавиться от него ложью о положении Киева

Москва6 ноя Вести.Мэр Киева Виталий Кличко обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи, манипуляциях и попытках избавиться от него на фоне критических проблем с электроснабжением украинской столицы.

Так он отреагировал на утверждение Зеленского о том, что Киев столкнулся с наиболее серьезным кризисом электроснабжения во всей Украине.

Мантра центральной власти, что Киев - худший, постоянные манипуляции, ложь - плохая история. Потому что в попытке избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киев написал Кличко в Telegram

Зеленский не знает реальную ситуацию с энергоснабжением в других областях Украины, добавил мэр Киева.

Ранее Кличко вновь призвал киевлян готовиться к непростой зиме и не исключил, что ситуация в городе будет становиться только хуже.

В тот же день Зеленский обвинил Кличко и его администрацию в провале подготовки Киева к отопительному сезону. Это высказывание стало очередным эпизодом продолжительного конфликта главы киевского режима и киевского мэра.

В октябре Кличко в интервью немецкой газете Bild обличил коррупцию в окружении Зеленского. Тот, в свою очередь, раскритиковал мэра из-за проблем в энергосистеме Киева в преддверии зимнего периода.