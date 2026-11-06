Москва6 нояВести.Киев столкнулся с наиболее серьезными проблемами энергоснабжения на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, обвинив городскую администрацию в ненадлежащей подготовке к зиме.
По словам Зеленского, жители столицы и местные предприятия вынуждены терпеть продолжительные перебои в подаче электричества и воды
Проблемы крайне серьезны. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезонузаявил глава киевского режима в своем Telegram-канале
Высказывание Зеленского стало очередным эпизодом его продолжительного противостояния с мэром украинской столицы Виталием Кличко.
В октябре Кличко в интервью немецкой газете Bild выступил с обвинениями в коррупции в окружении Зеленского. Тот, в свою очередь, раскритиковал мэра за проблем в энергосистеме Киева в преддверии зимнего периода.
Накануне мэр Киева вновь предрек непростую зиму для жителей столицы. По его словам, ситуация может ухудшиться и с водоснабжением. Кличко также призвал киевлян самостоятельно готовиться к самым худшим сценариям.