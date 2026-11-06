Зеленский возложил ответственность за перебои со светом на власти Киева

Зеленский вновь раскритиковал руководство Киева Зеленский возложил ответственность за перебои со светом на власти Киева

Москва6 ноя Вести.Киев столкнулся с наиболее серьезными проблемами энергоснабжения на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, обвинив городскую администрацию в ненадлежащей подготовке к зиме.

По словам Зеленского, жители столицы и местные предприятия вынуждены терпеть продолжительные перебои в подаче электричества и воды

Проблемы крайне серьезны. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону заявил глава киевского режима в своем Telegram-канале

Высказывание Зеленского стало очередным эпизодом его продолжительного противостояния с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

В октябре Кличко в интервью немецкой газете Bild выступил с обвинениями в коррупции в окружении Зеленского. Тот, в свою очередь, раскритиковал мэра за проблем в энергосистеме Киева в преддверии зимнего периода.

Накануне мэр Киева вновь предрек непростую зиму для жителей столицы. По его словам, ситуация может ухудшиться и с водоснабжением. Кличко также призвал киевлян самостоятельно готовиться к самым худшим сценариям.