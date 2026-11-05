Москва5 нояВести.Мэр Киева Виталий Кличко выразил сомнение в возможности обеспечить стабильную работу объектов жизнеобеспечения украинской столицы.
В своем Telegram-канале мэр города по итогам заседания киевского горсовета заявил о большом количестве проблем в работе системы ЖКХ.
Скажу главное, про что говорят эксперты и специалисты… Стабильная работа и в целом существование этих объектов под большим вопросомсообщил Кличко
Ранее украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев предупредил, что киевлянам следует быть готовыми "водным блэкаутам".