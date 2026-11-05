Москва5 ноя Вести.Жителям Киева необходимо быть готовыми к "водным блэкаутам". Об этом заявил украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев.

Он пояснил, что столица Украины может столкнуться с жесткими графиками отключения водоснабжения на фоне длительных отключений электричества.

И они будут достаточно непрогнозированные, потому что запустить давление снова во всей системе водоснабжения достаточно тяжело​​​. Готовимся к водным блэкаутам сказал Игнатьев, которого цитируют украинские СМИ

По словам эксперта, полтора часа - это не максимальный срок отключения воды. Он объяснил, что при отключении насосной группы на 8-10 часов для запуска системы водоснабжения потребуются дополнительные 3 часа.

В конце октября стало известно о перебоях с водоснабжением как минимум в девяти районах Киева. По данным украинского Минздрава, в городе пока не зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний, однако при отсутствии водоснабжения и канализации в течение семи дней они могут начаться.