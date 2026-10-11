В некоторых районах Киева с утра нет водоснабжения

Киев почти полностью остался без воды В некоторых районах Киева с утра нет водоснабжения

Москва11 окт Вести.Почти 70% Киева осталось без воды, в ряде районов водоснабжения нет с самого утра. Об этом сообщают местные паблики.

Уточняется, что причиной тому стало повреждение важной линии электропередачи.

Сроки восстановления подачи воды не уточняются. Власти никак не комментировали ситуацию.

Ранее мэрия Киева сообщила, что жителям столицы следует создать запасы еды и воды, а также утеплить квартиры на случай аварийных ситуаций.

9 ноября в части Киева, а также в Киевской области также были введены аварийные графики отключения света.