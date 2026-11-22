Значительная часть правобережного Киева остается без воды более двух суток

Правобережная часть Киева более двух суток остается без воды Значительная часть правобережного Киева остается без воды более двух суток

Москва22 ноя Вести.В значительной части Киева на правом берегу Днепра уже более двух суток отсутствует водоснабжение. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что подачу воды в пострадавших районах удалось восстановить лишь частично, жители жалуются, что во дворы даже не доставляют цистерны с водой.

В "Киевводоканале" в свою очередь заявили, что один из его объектов получил серьезные повреждения в результате взрывов. Там предупредили, что на восстановление потребуется время, однако конкретные сроки завершения ремонта не назвали.

Накануне сообщалось проблемах с подачей воды во всех районах украинской столицы.