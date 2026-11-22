Москва22 нояВести.В значительной части Киева на правом берегу Днепра уже более двух суток отсутствует водоснабжение. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что подачу воды в пострадавших районах удалось восстановить лишь частично, жители жалуются, что во дворы даже не доставляют цистерны с водой.
В "Киевводоканале" в свою очередь заявили, что один из его объектов получил серьезные повреждения в результате взрывов. Там предупредили, что на восстановление потребуется время, однако конкретные сроки завершения ремонта не назвали.
Накануне сообщалось проблемах с подачей воды во всех районах украинской столицы.