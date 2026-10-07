Украинские СМИ сообщили о масштабном блэкауте в Киеве второй вечер подряд

Киев второй день подряд остается без света Украинские СМИ сообщили о масштабном блэкауте в Киеве второй вечер подряд

Москва7 окт Вести.Большая часть Киева осталась без электричества после введения экстренных отключений. О масштабном блэкауте сообщили украинские СМИ.

По данным журналистов, электроснабжение пропало в значительной части украинской столицы, а также у многих потребителей в Киевской области.

Очевидцы также опубликовали кадры темных улиц города, освещенных преимущественно фарами автомобилей. На фото видно, что в домах отсутствует свет и не работает уличное освещение.

Масштабные перебои с электричеством происходят в украинской столице второй вечер подряд.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с электричеством и водоснабжением после взрывов. Энергетическая компания "ДТЭК" объявила об экстренных отключениях в Киеве и Киевской области. Аналогичные меры были введены в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.