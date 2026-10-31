В Киеве в ряде районов света нет уже более 16 часов

Ряд районов Киева остаются без света более 16 часов В Киеве в ряде районов света нет уже более 16 часов

Москва31 окт Вести.Как следует из его данных, ситуация с энергетикой в украинской столице остается сложной.

Как пишет "Страна", киевляне в соцсетях жалуются, что свет не дают согласно заявленным графикам. При этом жалобу в энергохолдинг "ДТЭК" либо не отправить, либо потребителям отвечают, что электричество по адресу якобы есть.

Украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко отметил, что самые масштабные отключения на сегодняшний день наблюдаются в Киеве, столичной области и Днепропетровске.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры города. Он не уточнил подробностей происшествия, указав, что на месте ЧП работают представители аварийных служб, которые выполняют восстановительные работы.