Кличко заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Киеве Кличко: в Киеве получил повреждения объект критической инфраструктуры

Москва31 окт Вести.В Киеве зафиксировали повреждение объекта, относящегося к критической инфраструктуре. Соответствующее заявление опубликовал в соцсетях мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он не уточнил подробностей происшествия, указав, что на месте ЧП работают представители аварийных служб, которые выполняют восстановительные работы.

Ранее Кличко предупредил жителей девяти районов украинской столицы о перебоях с подачей воды.

Американская газета The Wall Street Journal ранее предрекла Киеву самую суровую зиму за все время конфликта. Авторы материала отметили, что в украинской столице регулярно наблюдаются отключения света, а также проблемы с водопроводом.

На фоне таких предупреждений министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сообщил, что Киев не успеет подготовить резервные котельные до зимы.