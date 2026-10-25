Москва25 окт Вести.Киеву стоит готовиться к самой суровой за время спецоперации зиме, сообщает издание The Wall Street Journal. Журналисты поясняют, что в городе регулярно наблюдаются отключения света и проблемы с водопроводом.

Жители уже начали покидать украинскую столицы. Так, например, количество свободных для аренды квартир с августа выросло примерно на две трети. Судя по всему, киевляне перебираются на запад страны, потому что там цены на съем жиля растут, а предложение сокращается.

Отключения электричества становятся обычным делом. Время от времени случаются перебои даже с водоснабжением. Три миллиона жителей Киева готовятся к самой суровой зиме за почти пять лет войны. Некоторые задумываются о том, чтобы уехать из города отмечает издание

Ранее депутат Верховной рады Соломия Бобровская рекомендовала жителям столицы запасаться дровами. А советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов предлагал закупать аккумуляторы, генераторы и топливо.

Между тем другой депутат Рады, Анна Скороход, заявила, что ни Киев, ни Украина в целом не готовы к зиме.