Аналитик Меркурис: тайная эвакуация из Киева скоро может начаться

Британский аналитик допустил возможность тайной эвакуации из Киева Аналитик Меркурис: тайная эвакуация из Киева скоро может начаться

Москва30 сен Вести.Украинские ведомства в скором времени могут приступить к тайной эвакуации из Киева. Таким мнением поделился британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, поступает информация о том, что гражданской администрации Украины становится все труднее управлять страной непосредственно из столицы.

Вполне возможно, что подразделения различных министерств Украины со временем начнут втихаря уезжать отметил аналитик

Он добавил, что город в целом опустеет из-за того, что население начнет покидать его.

Накануне в пророссийском подполье рассказали, что украинцы начали массово уезжать из городов из-за проблем с энергетикой. Отмечалось, что владельцы загородных домов начали готовить их к постоянному проживанию.