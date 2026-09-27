Аналитик Меркурис: деньги Запада могут помочь Киеву лишь на некоторое время

Аналитик Меркурис объяснил, почему деньги Запада не изменят ситуацию на Украине Аналитик Меркурис: деньги Запада могут помочь Киеву лишь на некоторое время

Москва27 сен Вести.Западные средства способны лишь ненадолго поддержать киевский режим: в то же время внутренние проблемы на Украине становятся все серьезнее. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Он подчеркнул, что европейские союзники Киева не в силах обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны в том масштабе, который был бы необходим для изменения ситуации, поскольку они уже опустошили свои запасы вооружений.

Выделить Украине больше денег, вероятно, все еще возможно. Но что сами по себе могут сделать деньги, если на них нельзя купить оружие или привлечь солдат? Деньги могут помочь лишь продержаться какое-то время, но большего добиться не получится сказал Меркурис

Военный аналитик также отметил, что по мере ухудшения положения ВСУ на фронте на Украине обостряются внутренние проблемы.

Когда люди это видят, … они начинают паниковать, злятся, истерят. Вот откуда все эти разговоры о войне, истории о том, как русские дойдут до Ла-Манша, будут поить своих лошадей в Рейне и так далее пояснил Меркурис

Ранее экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не планирует завершить конфликт дипломатическим путем. Он просто будет просить еще больше денег и оружия, а Европа поддержит его в этом.