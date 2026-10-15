Москва15 окт Вести.Киев ждет тяжелый период холодов, приводят слова депутата Верховной рады Алексея Кучеренко украинские СМИ.

Не нужно быть пророком, чтобы понять, что в столице ситуация будет сверхсложная. Она уже стала такой заявил политик

Ранее Верховная Рада ввела режим жесткой экономии бюджетных средств, которые не закреплены за оборонными нуждами. Как позже сообщалось, это было сделано для того, чтобы пережить грядущий зимний период. А бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вовсе призвал жителей страны уезжать из городов в сельскую местность и запасаться дровами на зиму.

Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что ВСРФ начали наносить массированные удары по украинским энергообъектам в ответ на действия противника, который поставил цель "вывести из строя" российскую экономику.

В Минобороны подчеркивали, что это делается для снижения военно-экономического потенциала Украины.