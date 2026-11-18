Стубб: нужно готовиться к тяжелой зиме на Украине

Финский лидер предрек Украине тяжелую зиму Стубб: нужно готовиться к тяжелой зиме на Украине

Москва18 ноя Вести.Украине стоит готовиться к тяжелой зиме, считает президент Финляндии Александр Стубб. Особое внимание нужно уделить энергетической системе и противовоздушной обороне, добавил финский лидер.

Нам нужно будет готовиться к тяжелой зиме на Украине цитирует Стубба агентство РИА Новости

Кроме того, президент считает, что если не говорить о мире, то добиться его не выйдет.

Ранее украинские СМИ сообщили, что депутаты жалуются на холод, царящий в здании Верховной рады. В частности, нардеп Руслан Стефанчук перешел на русский язык, чтобы описать, насколько он замерз.

13 ноября правительство ФРГ объявило о выделении дополнительной помощи киевскому режиму в размере 200 миллионов евро. Деньги должны быть направлены на поддержание работы электро-, тепло- и водоснабжения в украинских городах, а также на закупку предметов первой необходимости для украинцев.