Москва18 нояВести.Украине стоит готовиться к тяжелой зиме, считает президент Финляндии Александр Стубб. Особое внимание нужно уделить энергетической системе и противовоздушной обороне, добавил финский лидер.
Нам нужно будет готовиться к тяжелой зиме на Украинецитирует Стубба агентство РИА Новости
Кроме того, президент считает, что если не говорить о мире, то добиться его не выйдет.
Ранее украинские СМИ сообщили, что депутаты жалуются на холод, царящий в здании Верховной рады. В частности, нардеп Руслан Стефанчук перешел на русский язык, чтобы описать, насколько он замерз.
13 ноября правительство ФРГ объявило о выделении дополнительной помощи киевскому режиму в размере 200 миллионов евро. Деньги должны быть направлены на поддержание работы электро-, тепло- и водоснабжения в украинских городах, а также на закупку предметов первой необходимости для украинцев.