Стубб: "лучшим сценарием" по итогам конфликта для Киева будет вступление в ЕС

Стубб рассказал о "лучшем сценарии" для Украины по окончанию конфликта Стубб: "лучшим сценарием" по итогам конфликта для Киева будет вступление в ЕС

Москва26 авг Вести.Членство Украины в ЕС станет "лучшим результатом" конфликта с Россией для Киева. Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, членство Украины в блоке будет оформлено совсем не скоро, так как Евросоюз "работает медленно".

Но в конце концов Украина станет членом Европейского союза. И это, по моему мнению, будет лучшим результатом этой войны заметил он

При этом Стубб назвал присоединение Киева к НАТО и ЕС "красной линией" переговоров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО и Евросоюза (ЕС) пытаются заранее публично "отмазаться" от военной помощи Украине. После заявлений Стубба о принуждении России к переговорам ударами по складам маркетплейсов профессионализм финского президента оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что уровень подготовки Стубба находится ниже плинтуса и высказал в его адрес пару нелицеприятных слов.