Москва28 июн Вести.Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о вступлении Украины в НАТО способно помешать мирному урегулированию конфликта. С таким мнением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети X.

Такие заявления звучат в поддержку Украины, но способствуют тому, что мира не будет. Если им не была бы безразлична Украина, они призывали бы к диалогу с Москвой по вопросам общеевропейской безопасности написал он

Во вторник на совещании с членами правительства Владимир Путин обозначил четыре основы для переговоров с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он сформулировал в речи в МИД два года назад. Тогда, выступая в МИД в 2024 году, глава государства перечислил условия для завершения украинского конфликта: вывод киевских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от намерения вступить в НАТО.