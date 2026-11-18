Стубб: не думаю, что украинский конфликт закончится в 2026 году

Финский президент сомневается, что украинский конфликт закончится в 2026 году Стубб: не думаю, что украинский конфликт закончится в 2026 году

Москва18 ноя Вести.Вооруженный конфликт на Украине, скорее всего, не закончится в 2026 году, считает президент Финляндии Александр Стубб.

Я надеюсь, что это произойдет, но не думаю цитирует Стубба издание Ilta Sanomat

Глава государства добавил, что для мирных переговоров требуются график и повестка, куда войдут гарантии безопасности, вопросы территорий, ввод режима прекращения огня, а также обсуждение европейской безопасности.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что у европейцев слова расходятся с делом. В частности, они говорят, будто хотят завершения конфликта и установления прочного мира.

Но такие страны, как Франция и Великобритания продолжают передавать киевскому режиму ракеты и беспилотники, добавила Жданова.