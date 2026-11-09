Politico: Стере не ожидает крупного прорыва в переговорах в Абу-Даби

Премьер Норвегии усомнился в скором заключении мира на Украине Politico: Стере не ожидает крупного прорыва в переговорах в Абу-Даби

Москва9 ноя Вести.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере усомнился в скором заключении мирного соглашения по Украине, пишет Politico.

В интервью изданию норвежский премьер не разделил оптимизм прогнозов президента США Дональда Трампа по поводу скорого подписания мирного соглашения по Украине. Стере призвал осторожно оценивать перспективы предстоящих переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. По его словам, встреча 10-11 ноября должна стать промежуточным этапом, после которого необходимо организовать новые консультации.

Я бы проявил осторожность… Абу-Даби - это лишь первый шаг, и одним из результатов этих переговоров должно стать последующее обсуждение в ближайшее время приводит издание ответ Стере на вопрос, чего он ожидает от переговоров в ОАЭ

В повестку переговоров в Абу-Даби, по словам премьера Норвегии, могут войти вопросы прекращения огня в Черном море и ударов по энергетической инфраструктуре, а также заморозка боевых действий по линии фронта, обмен пленными и предоставление гарантий безопасности Украине.

Норвежский премьер также отметил, что согласие Путина на телефонный разговор с лидерами Норвегии и Финляндии свидетельствует о готовности российского президента к диалогу.

Телефонный разговор Путина со Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Лидеры обсудили украинский конфликт, дипломатические усилия по его урегулированию и предстоящие переговоры в Абу-Даби. Беседа продолжалась около полутора часов.