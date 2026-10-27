Стубб: без контактов мир на Украине достигнут не будет

Стубб: мир не будет достигнут через молчание Стубб: без контактов мир на Украине достигнут не будет

Москва27 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без прямых контактов.

На данный момент мир не будет достигнут через молчание сказал он на пресс-конференции

Стубб охарактеризовал состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который он провел вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, как "откровенный". По его словам, звонок был подготовлен в том числе с участием США.

Мы пытались помочь России всерьёз сесть за стол переговоров сказал Стубб

Необходимость беседы он объяснил тем, что "было сильное ощущение, что мирные переговоры проваливаются". Президент Финляндии отметил, что Хельсинки и Осло консультируются с Владимиром Зеленским, и заявил, что реакция украинского лидера на звонок "была очень позитивной".

Хорошо, что Россия готовится к предстоящей встрече в Абу-Даби. Главным вопросом на встрече, вероятно, будет долгосрочная безопасность добавил он

Отвечая на вопрос, что именно было передано главе России, Стубб пояснил, что основные "вопросы связаны с миром, и с точки зрения Украины они не изменились".

Самые важные вопросы включают регионы и экономику. Зеленский будет обсуждать регионы только наедине с Путиным. Это послание, которое мы передали резюмировал Стубб

Второе сообщение, по его словам, касалось краткосрочных перемирий — в сферах энергетики, продовольственной безопасности, а также обмена людьми.

Ранее Путин заверил Стубба и Стере в безопасности Зеленского при визите в Москву.