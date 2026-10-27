Москва27 октВести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без прямых контактов.
На данный момент мир не будет достигнут через молчаниесказал он на пресс-конференции
Стубб охарактеризовал состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который он провел вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, как "откровенный". По его словам, звонок был подготовлен в том числе с участием США.
Мы пытались помочь России всерьёз сесть за стол переговоровсказал Стубб
Необходимость беседы он объяснил тем, что "было сильное ощущение, что мирные переговоры проваливаются". Президент Финляндии отметил, что Хельсинки и Осло консультируются с Владимиром Зеленским, и заявил, что реакция украинского лидера на звонок "была очень позитивной".
Хорошо, что Россия готовится к предстоящей встрече в Абу-Даби. Главным вопросом на встрече, вероятно, будет долгосрочная безопасностьдобавил он
Отвечая на вопрос, что именно было передано главе России, Стубб пояснил, что основные "вопросы связаны с миром, и с точки зрения Украины они не изменились".
Самые важные вопросы включают регионы и экономику. Зеленский будет обсуждать регионы только наедине с Путиным. Это послание, которое мы передалирезюмировал Стубб
Второе сообщение, по его словам, касалось краткосрочных перемирий — в сферах энергетики, продовольственной безопасности, а также обмена людьми.
Ранее Путин заверил Стубба и Стере в безопасности Зеленского при визите в Москву.