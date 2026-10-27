Москва27 октВести.Мир на Украине достижим только при полном учете интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерациисообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы
Отдельно-подчеркивается, что финский президент и норвежский премьер участвовали в разговоре как лидеры своих стран, они не выступали от имени Европы. Путин, Стубб и Стере договорились продолжать прямые контакты по телефону.