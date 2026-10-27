Путин заявил, что мир на Украине возможен при полном учете интересов РФ

Путин: мир на Украине возможен только при учете интересов России Путин заявил, что мир на Украине возможен при полном учете интересов РФ

Москва27 окт Вести.Мир на Украине достижим только при полном учете интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы

Отдельно-подчеркивается, что финский президент и норвежский премьер участвовали в разговоре как лидеры своих стран, они не выступали от имени Европы. Путин, Стубб и Стере договорились продолжать прямые контакты по телефону.