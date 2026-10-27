12:49 27 октября 2026 12:57 27.10.2026Сергей КузнецовПолитикаСтубб и Стере говорили с Путиным не за всю Европу, а от имени своих странСтубб и Стере говорили с Путиным не за всю Европу, а от имени своих странСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ секретных документах Пентагона нашли отчет о трупах инопланетян и их корабле10:16 Мбаппе потерял два контракта с китайскими компаниями после шутки07:59 Пограничники Литвы зафиксировали необычный случай нарушения границы РФ05:37 "В ход пойдут все средства": в США оценили последствия блокады Калининграда05:19 Мирошник сообщил о городах, где Киев пытается повторить сценарий Алешек21:00 26 октВ Германии признали подготовку спецназа к войне с Россией20:39 26 октПосольство РФ в Армении отреагировало на высказывание главы Ширакской области18:35 26 октМинпромторг порекомендовал отелям и ресторанам ввести в меню русский завтрак16:56 26 октПолитикаВладимир Путин27.10.2026