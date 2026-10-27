Москва27 окт Вести.Литовские пограничники зафиксировали необычный инцидент на участке границы с Россией — в районе Куршской косы (Калининградская область), сообщил портал LRT.

25 октября сотрудники погранохраны Неринги с помощью системы наблюдения заметили на балтийском побережье мужчину, который двигался по дюнам, а затем направился вдоль моря в сторону России.

Литовские пограничники выехали на место, но к моменту их прибытия мужчина, который игнорировал предупреждающие знаки, уже пересек границ и оказался на территории Калининградской области. Нарушитель, которым оказался гражданин Польши, был задержан российскими пограничниками.

LRT отметил, что подобные инциденты возникают редко: предыдущий аналогичный случай был зафиксирован в 2018 году.

В середине октября глава МВД Литвы Мартинас Кателинас попросил министра обороны Роберта Каунаса продлить усиленную охрану границы с Калининградской областью.