В Литве задержали россиянина, переплывшего Неман в поисках убежища

Литва вернула приплывшего из Калининграда россиянина, который просил убежища В Литве задержали россиянина, переплывшего Неман в поисках убежища

Москва18 сен Вести.Литва вернула 68-летнего россиянина, который переплыл Неман из Калининградской области в поисках политического убежища. Об этом сообщает издание Lrytas.

Отмечается, что россиянина обнаружили в Пагегяйском самоуправлении. При задержании мужчина сопротивления не оказывал.

Во время допроса мужчина признался, что в России его якобы преследуют из-за активности в социальных сетях. По оценкам пограничной службы и Департамента государственной безопасности Литвы россиянина было решено выслать на Родину.

Спустя пять часов разбирательств мужчине предоставили сухую одежду и вернули его в Калининградскую область через пункт пропуска Панемуне.

12 сентября сообщалось, что финская пограничная служба задержала россиянина за незаконное пересечение границы.