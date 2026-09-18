Москва18 сенВести.Литва вернула 68-летнего россиянина, который переплыл Неман из Калининградской области в поисках политического убежища. Об этом сообщает издание Lrytas.
Отмечается, что россиянина обнаружили в Пагегяйском самоуправлении. При задержании мужчина сопротивления не оказывал.
Во время допроса мужчина признался, что в России его якобы преследуют из-за активности в социальных сетях. По оценкам пограничной службы и Департамента государственной безопасности Литвы россиянина было решено выслать на Родину.
Спустя пять часов разбирательств мужчине предоставили сухую одежду и вернули его в Калининградскую область через пункт пропуска Панемуне.
12 сентября сообщалось, что финская пограничная служба задержала россиянина за незаконное пересечение границы.