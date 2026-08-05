Суд в Калининграде приговорил гражданина Литвы к 13 годам за шпионаж

Гражданин Литвы, собиравший сведения о России, осужден в Калининграде Суд в Калининграде приговорил гражданина Литвы к 13 годам за шпионаж

Москва5 авг Вести.Калининградский областной суд признал гражданина Литвы виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам и 6 месяцам колонии, сообщает судебная инстанция в мессенджере MAX.

Установлено, что мужчина в 2011-2024 годах, находясь в России, собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну. Он был изобличен и задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

Приговором Калининградского областного суда П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев, отбывать которые постановлено в колонии строгого режима отмечается в публикации

Кроме того, у осужденного конфискованы телефон и спецсредства, которые использовались для совершения преступления.

При назначении наказания суд учел наличие о подсудимого тяжелых хронических заболеваний.