Москва5 авгВести.Калининградский областной суд признал гражданина Литвы виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам и 6 месяцам колонии, сообщает судебная инстанция в мессенджере MAX.
Установлено, что мужчина в 2011-2024 годах, находясь в России, собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну. Он был изобличен и задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.
Приговором Калининградского областного суда П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев, отбывать которые постановлено в колонии строгого режимаотмечается в публикации
Кроме того, у осужденного конфискованы телефон и спецсредства, которые использовались для совершения преступления.
При назначении наказания суд учел наличие о подсудимого тяжелых хронических заболеваний.