Москва17 авг Вести.Глава литовской пограничной службы при МВД генерал Рустамас Любаевас подал в отставку после того, как СМИ раскрыли информацию об инциденте на границе, о котором он ранее умалчивал. Об этом сообщил министр внутренних дел Мартинас Кателинас.

Генерал Любаевас меня лично уведомил о том, что оценив все сложившиеся обстоятельства и не желая ставить под вопрос репутацию и престиж пограничного ведомства, он решил оставить пост начальника сказал министр

Речь идет о событиях 26 июля в Лаздияйском районе, где ответственность за участок границы несет застава Капчяместис. Пограничники выявили 11-метровый туннель, прорытый из Белоруссии, и устроили засаду. В ходе операции были задержаны четверо нелегалов, однако им на выручку из туннеля вышли еще около 20 человек. Поняв, что численный перевес на стороне противника, пограничники были вынуждены отступить. По информации из СМИ, все нарушители скрылись на белорусской стороне.