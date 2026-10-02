Мигранты с начала года пытались попасть в Латвию из Белоруссии 12 тысяч раз

12 тысяч раз с начала года мигранты пытались проникнуть в Латвию из Белоруссии Мигранты с начала года пытались попасть в Латвию из Белоруссии 12 тысяч раз

Москва2 окт Вести.Почти 12 тысяч раз с начала этого года нелегальные мигранты пытались попасть в Латвию с территории Белоруссии. Об этом сообщил министр внутренних дел прибалтийской республики Янис Домбрава.

Накануне министр приехал на латвийско-белорусскую границу, где возмутился низкой скоростью восстановления забора, пострадавшего от урагана в августе. Тогда агентство LSM со ссылкой на Государственную пограничную службу писало, что забор на границе с Белоруссией был поврежден в 124 местах. Домбрава выложил снимки поваленного забора и рассказал, что МВД удалось договориться с кабинетом министров о выделении средств на ремонт.

Параллельно с работами по восстановлению забора пограничники продолжают предотвращать попытки нелегальных иммигрантов проникнуть в нашу страну. В общей сложности в этом году предотвращено 11 699 попыток проникновения в страну написал министр в соцсети X

Как ранее сообщало агентство LETA со ссылкой на госпогранслужбу Латвии, правительство продлило усиленную охрану белорусской границы до конца текущего года.

Забор на латвийско-белорусской границе длиной 145 километров достроили в 2024 году. На забор и инфраструктуру ушло 126,6 млн евро. Тогда же отмечалось, что за год зафиксировано 5388 попыток нелегального проникновения из Белоруссии в Латвию. Статистика за 2025 год не публиковалась.

В августе этого года сотрудники пограничной охраны Латвии обнаружили на границе с Белоруссией прокопанный туннель, с помощью которого в Европу проникла группа нелегальных мигрантов.